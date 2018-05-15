صادق مجلس النواب الروسي “الدوما” بالقراءة الأولى الثلاثاء على مشروع قانون يتضمن إجراءات جوابية ضد الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرا عقوبات ضد شركات ورجال أعمال روس. كما صادق مجلس النواب الروسي بالقراءة الأولى أيضا على مشروع قانون آخر يعرض الأفراد الذين يمتثلون في روسيا للعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو للملاحقة الجنائية.

وقدم مشروع القانون الذي يحمل اسم “مواجهة الإجراءات غير الودية للولايات المتحدة والدول الأخرى” إلى مجلس النواب الروسي “الدوما” في 13 أبريل الماضي، وجاء ذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات ضد أفراد وشركات روسية مثل عملاق الألومنيوم الروسي “روسال”.

وتتضمن الوثيقة فرض قيود على السلع المنتجة في الولايات المتحدة أو الدول التي أيدت العقوبات الأمريكية ضد موسكو، وعلى وجه الخصوص منتجات الكحول والتبغ والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية، لكن النواب الروس قرروا استبعاد الأدوية الأمريكية من الإجراءات الجوابية.

المصدر: موقع روسيا اليوم