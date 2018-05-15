عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن تدهور الوضع على السياج الفاصل بين الكيان الإسرائيلي وقطاع غزة، تزامنا مع ذكرى النكبة وغداة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن قتل الفلسطينيين في غزة أمس لا مبرر له، داعيا للتنديد باستخدام الجيش الإسرائيلي القوة المميتة ضد الفلسطينيين.

وأضاف ملادينوف قائلا: “سكان غزة يتظاهرون منذ 6 أسابيع من أجل إسماع أصواتهم، وهم يعيشون فيما يشبه السجن، وواجبنا الاستماع إلى معاناتهم، وعاشوا الكثير من ويلات الحرب، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في قطاع غزة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن التظاهرات ثارت في عدة مناطق فلسطينية الاثنين احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل بسرعة لمنع اندلاع الحرب في المنطقة.

مندوب الكويت

من جانبه، قال مندوب الكويت منصور عياد العتيبي، إنه يدين الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الاثنين. وعبر الدبلوماسي الكويتي عن أسفه لعجز مجلس الأمن في اعتماد مسودة البيان الذي طرحته الكويت الاثنين، ويدعو إلى التحقيق الدولي في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مؤكدا على مطلب الكويت بقرارات دولية حازمة تحمي الشعب الفلسطيني الأعزل.

وشدد على أن الكويت ستطرح قضية الحماية الدولية للفلسطينيين على الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال لم يتخذ مجلس الأمن قرارا حازما بهذا الشأن. وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تغيير الحقائق على الأرض، مدينا الإجراءات أحادية الجانب التي تثير التوتر مثل نقل بعثات دبلوماسية إلى القدس.

مندوبة الولايات المتحدة

وبررت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في كلمتها أمام أعضاء المجلس، تعامل الجيش الإسرائيلي مع الفلسطينيين المشاركين في “مسيرات العودة” عند السياج الفاصل، متهمة حركة “حماس” بالتحريض على العنف. وقالت إن “حماس” كانت تحرض على العنف منذ سنوات قبل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتحث المتظاهرين على الاقتراب من السياج الفاصل وإطلاق طائرات ورقية حارقة إلى الجانب الإسرائيلي. كما اتهمت إيران بـ”الإصرار على ارتكاب العنف في كافة أنحاء الشرق الأوسط”. وقالت هايلي إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان صائبا ويعكس الواقع القائم بأن القدس “عاصمة تاريخية للعشب اليهودي”. وأضافت أن نقل السفارة لا يؤثر على وضع القدس ولا على مفاوضات السلام. ودعت المسؤولة الأمريكية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة “في سعيها للسلام”.

المصدر: موقع روسيا اليوم