دعا رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، خلال مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء عصر اليوم، تحت شعار ” تموت أمريكا وإسرائيل وتحيا القدس”, إلى تشكيل جيش عربي وإسلامي لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد الحوثي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للأمة وأن الواجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وأن تكاتف كل أحرار الأمة العربية والإسلامية سيحفظ حقوق الفلسطينيين، مؤكداً أنه مهما تطاول الأعداء فسيأتي يومٌ يعود فيه الحق إلى أهله.

وحيا رئيس الثورية العليا أبناء الشعب الفلسطيني المقاومين الأحرار المرابطين في ساحات الصمود، مهنئاً إياهم بشرف مواجهة كيان العدو الإسرائيلي، ونقل لهم تحيات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وتساءل الحوثي لماذا لا نجد عاصفة حزم ولا تحالف يقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين؟!! في حين نرى تحالف على الشعب اليمني من أجل “شرعية مزعومة لشخص”؟ ولماذا لا تشارك دول العدوان حركات المقاومة في الدفاع عن قضية القدس العادلة والواضحة؟ .

وكانت شهدت العاصمة اليمنية صنعاء عصر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة في ساحة باب اليمن تضامنا مع القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

المصدر: المسيرة نت