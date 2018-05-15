أصيب 62 مواطناً فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، وبحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية مع جيش الاحتلال “الإسرائيلي”.

وقالت وزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر، في بيانيْن منفصلين، إن طواقمهما قدمت العلاج لشخصين أصيبا بالرصاص الحي، ولـ 17 شخصا أصيبوا بالرصاص المطاطي، و43 أصيبوا بحالات اختناق، في مناطق متفرقة من الضفة.

واندلعت مواجهات اليوم الثلاثاء في مواقع متفرقة من الضفة الغربية عقب مسيرات نظمت إحياء للذكرى الـ70 للنكبة، أبرزها على مدخل مدينتي رام الله والبيرة الشمالي، وفي بلدات بدرس والنبي صالح غربي رام الله، وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وفي حي باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

كما اندلعت مواجهات على مدخل مدينة نابلس الجنوبي، واللبّن الشرقية جنوبي نابلس، وعلى مدخل مدينة قلقيلية الشرقي، وعلى مدخل مدنية طولكرم الغربي، وعلى مدخل مدينة سلفيت الغربي.

المصدر: فلسطين اليوم