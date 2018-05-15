دان عضو كتلة التنمية والتحرير”النيابية النائب أنور الخليل في تصريح اليوم، ما يجري في فلسطين وقال” بقدر ما نفتخر ونكبر بتضحيات الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه وحقوقه السيادية وعن القدس وعروبتها وعن كرامة العرب مسيحيين ومسلمين، بقدر من نخجل وندين هذا الصمت العربي الذي بلغ حد التآمر على فلسطين وأهلها، لا بل على العروبة وتاريخها ومستقبلها”.

واضاف “إن ما يحصل في فلسطين المحتلة في ظل صمت بعض الأنظمة العربية والمجتمع الدولي، هو برسم كل من يدعي العروبة وينحر فلسطين ويبيعها كرمى لأمنه ولوهم بقائه سيدا على سلطان من ورق”.

واعتبر ان “عجز الأنظمة العربية وتخاذلها، يفتح أمام الشعوب العربية الحرة نافذة للحراك من أجل إسقاط أنظمة العار، فويل لأمة حكامها هم جلادوها”.

وطالب “بإحالة قادة الإحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية، رغم أننا نشك في إتخاذ مجلس الأمن ومؤسساته ذات الصلة، أي قرار جدي لأنه محكوم بسياسات منحازة لدولة الإحتلال ومصالحه، ومجلس الأمن يتحمل مسؤولية عجزه عن تنفيذ قراراته، وهو شريك في المجزرة بحق فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام