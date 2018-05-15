قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، بصاروخ من نوع بدر1 الباليستي. وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع بدر 1 الباليستي على قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، وأكد أن الصاروخ أصاب هدفه المرصود بدقة عالية.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت، أمس الاثنين، صاروخا باليستياً من طراز بدر١ على خزانات توزيع أرامكو بجيزان. كما أطلقت القوة الصاروخية أمس الأول، صاروخا باليستيا من ذات النوع على معسكر الدرب في جيزان.

يأتي ذلك في سياق رد القوات المسلحة اليمنية على الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من 3 سنوات.

المصدر: المسيرة نت