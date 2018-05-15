أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشير المصري، أن “مسيرة العودة الكبرى، وُجدت لتحقيق حق العودة، وأنه لا عودة عن حق العودة”.

وقلل المصري في حديث مع “قدس برس” من أهمية تهديدات الاحتلال باستهداف قادة “حماس”، وقال: “تهديدات الاحتلال لا تخيفنا ولا ترهبنا، وحماس قدمت قادتها وجنودها والتحمت مع أبناء شعبها في مسيرات العودة، والعديد من شهداء الأمس هم من كوادر وأبناء قادة حماس”.

وأضاف: “إذا كان العدو الصهيوني يريد أن يرهبنا من خلال كلفة الثمن، فهو واهم ومخطئ، وإذا كان يؤمن أن تعاظم إرهابه وشدة جرائمه ستخيفنا، فهو لم يتعلم من التاريخ شيئا”.

وأكد المصري، أن “نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو إعلان مرحلة جديدة في طبيعة الصراع مع الاحتلال، ومسيرات العودة علامة فارقة في هذا الصراع”.

المصدر: فلسطين اليوم