قدمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية خالص التحية والاعتزاز والفخر بشهداء القدس والاقصى وفلسطين واكدت انهم يقدمون هذه التضحيات عن كل الأمة وعن كل مقدساتها في كل بقاع العالم الاسلامي، وان هذه الدماء الزكية قد سفكت دفاعاً عن كل قطر عربي وكل بلد اسلامي بل عن كل احرار العالم.

وابدت الوفاق وقوفها مع الموقف الفلسطيني بالكامل في الدفاع عن ارضه وسيادته ورفضه القاطع لنقل السفارة الامريكية للقدس المحتلة.

واكدت الوفاق انها تقف مع الفلسطينيين في وقوفهم ورفضهم لهذا المشروع الخطير والتآمري وتدعم كل تحركاتهم الميدانية في الدفاع عن القدس وعن كل فلسطين، ودعت الى رفع مستوى التضامن والتعاطف والدعم الى الشعب الفلسطيني في تحركاته المختلفة.

واكدت الوفاق ان تحركات نظام البحرين على طريق التطبيع والخطابات الرسمية الداعمة للكيان الصهيوني هي تحركات مرفوضة ولا تعني شعب البحرين، وتشكل جريمة في حق القدس وكل المقدسات الاسلامية والمسيحية.

المصدر: الوفاق