اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البيرة ورام الله وبيت لحم والخليل (فلسطين اليوم ) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2018 - 14:47
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إندلاع مواجهات في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال مسيرات إحياء الذكرى السبعين للنكبة
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أهالي قطاع غزة يشيعون عدداً من الشهداء الذين إرتقوا أمس برصاص قوات الإحتلال في مسيرة مليونية العودة
إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال في البيرة ورام الله وبيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة
إستشهاد الطفلة الفلسطينية ليلى أنور الغندور (8 أشهر) بعد استنشاقها للغاز السام الذي أطلقته قوات الإحتلال شرق قطاع غزة
سفير جنوب إفريقيا يغادر اليوم كيان العدو الإسرائيلي إحتجاجاً على جرائم الإحتلال في غزة
اعلام العدو: رسالة السيد نصر الله بسيطة جدا وقاسية جدا وهي أن حرية "اسرائيل" في تنفيذ هجمات في سوريا قد انتهت
قائد الجبهة الداخلية الصهيونية: 2,5 مليون من الإسرائيليين و700 ألف منزل في إسرائيل لا تتوفر لهم الملاجئ والتحصينات
لجنة المتابعة للجماهير العربية بأراضي 48 تدعو لمسيرات مركزية في مجد الكروم في الشمال وأم الفحم في الوسط وراهط في النقب
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: مجزرة الشعب الفلسطيني وصمة عار كبيرة للكيان الصهيوني وأميركا
الحرس الثوري الإيراني: حقيقة مستقبل أرض فلسطين المقدسة ستتمثل بطرد المحتلين ومعاقبة حماتهم الإقليميين والأجانب
الخارجية الإيرانية: على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف مجازر الكيان الصهيوني وتقديمه إلى محكمة دولية كمجرم حرب
الملك الأردني عبد الله الثاني : ندين الإعتداءات السافرة والعنف الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني
الوفاق البحرينية: نقف مع الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم وتصرفات نظام البحرين مرفوضة ولا تعنينا
تظاهرة حاشدة في مدينة إسطنبول التركية احتجاجاً على المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في قصر بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لجنة مسيرة العودة الكبرى تدعو للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة في قلعة الشقيف جنوب لبنان عند الرابعة عصراً
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال وجنوب لبنان تشهد إضراباً عاماً إحياء للذكرى السبعون للنكبة
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يدعو اليمنيين للتظاهر عصر اليوم ضد أميركا والكيان الغاصب
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وحدات الجيش السوري تدخل قرى دير فول والمكرمية والزعفرانة وعز الدين بريف حمص الشمالي بعد إخلائها من الإرهابيين
سانا: وفد الحكومة السورية يعقد إجتماعين مع الوفد الإيراني ودي ميستورا في إطار محادثات أستانا
وزير الخارجية الإيراني يلتقي اليوم في بروكسل نظراءه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للبحث في مصير ومستقبل الإتفاق النووي
الشرطة التركية تعتقل 54 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد مداهمتها عدداً من الأحياء في مدينة إسطنبول
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 01555717 وواتس آب76641631
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البيرة ورام الله وبيت لحم والخليل (فلسطين اليوم )
منذ 11 mins
15 May، 2018
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