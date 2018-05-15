اعلن وزير الاعلام اللبناني ملحم الرياشي في كلمة له في المؤتمر الأول ل”تويتر” في لبنان بعنوان: “#يلا-نغرد”، في فندق موفنبيك ظهر اليوم ان “تويتر يؤمن مساحة لحضور الكل والتواصل معهم وهناك مساحة ضيقة فيه للقدح والذم وللاساءة للاخرين”.

وقال: “دورنا اساسي في حماية الاخلاقيات والمعايير التي نمارس الحرية على اساسها، والمعيار الوحيد هو احترام حرية الآخر وليس بالضرورة الاهانة بالمباشر لايصال الرسالة”.

وطالب وزارة العدل بأن يكون “للمتضرر الحق بالاعتراض اذا تعرض للقدح والذم، فمن واجبات القضاء ان يكون لديه قضاء موجز وسريع وان يرفع الغرامات لتحقيق هذه الغاية. لقد تحققت من هذا الموضوع وتبين لي ان الغرامات عالية وكل شيء لدى القضاة متوافر في هذا القانون، لكن هناك صعوبة في تطبيقه لأن عدد القضاة قليل وهناك كميات هائلة من الدعاوى وكل هذه الامور سأناقشها مع مجلس القضاء الاعلى ومع وزير العدل”.

المصدر: الوكالة الوطنية