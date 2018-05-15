أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني في لبنان الى ان الطقس الربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الحالة العامة:

طقس ربيعي مستقر يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

الخميس: مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الرياح السطحية: شمالية غربيّة الى شمالية شرقية ، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س

الانقشاع: متوسّط الى جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب تكون الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و ٨٠ %.

حال البحر: منخفض الموج

حرارة سطح الماء: ٢٢°م

الضغط الجوي: ٧٦٤ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية