أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني في لبنان الى ان الطقس الربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
الحالة العامة:
طقس ربيعي مستقر يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الخميس: مشمس مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.
الرياح السطحية: شمالية غربيّة الى شمالية شرقية ، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س
الانقشاع: متوسّط الى جيد، يسوء مساء على المرتفعات بسبب تكون الضباب
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و ٨٠ %.
حال البحر: منخفض الموج
حرارة سطح الماء: ٢٢°م
الضغط الجوي: ٧٦٤ ملم زئبق
المصدر: مصلحة الارصاد الجوية