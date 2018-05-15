اعتبر “مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية” علي اكبر ولايتي أن “نقل السفارة الامريكية إلى القدس أحد أكثر الأماكن الدينية للمسلمين يعجل بزوال ونهاية الكيان الصهيوني”.

وقال ولايتي في حديث له الثلاثاء إن “نقل السفارة الامريكية إلى القدس أحد أكثر الأماكن الدينية للمسلمين بهدف اضفاء الشرعية على الاحتلال الصهيوني يعكس فقط الوجه الظالم الاستعماري لاميركا ويعجل سقوط ونهاية هذا الكيان المزيف”.

وأشاد ولايتي “بالمقاومة الفلسطينية العريقة على مدى سنوات الاحتلال”، واكد أن “العودة إلى الأراضي الفسلطينية حق لجميع الفلسطينين وستتحق في يوم من الأيام عن طريق مقاومة أبناء الشعب الفلسطيني”.

وندد ولايتي “بالجرائم الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وما تجلبه للمنطقة من زعزعة الأمن والاستقرار وذلك بدعم التطرف والتكفير وسياسة إضعاف الدول الاسلامية.

المصدر: وكالة مهر