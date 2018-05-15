قال رئيس البرلمان في ايران علي لاريجاني إن “الولايات المتحدة الامريكية تسعى لتدمير المنظمات الدولية في العالم ومن بينها الأمم المتحدة التي تحاول احلال السلام في العالم”، واعتبر ان “واشنطن بذلك تسعى لجر العالم إلى الفوضى الأمنية”.

واكد لاريجاني في حديث له الثلاثاء ان “الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة بالتزامن مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الامريكية من تل أبيب إلى القدس، كلها من الامور التي تخالف الأعراف والقوانين الدولية”، وتابع “لكن على ما يبدو أن الأمريكيين قد قرروا منذ سنوات أن ينزعوا الثّقة عن هذه المؤسسات الدّولية”.

وأشار لاريجاني الى “العدوان الأمريكي على العراق بدون قرار من مجلس الأمن الدّولي هو أحد مصاديق هذه الممارسات الاميركية”، ولفت الى ان “خروج الولايات المتّحدة من المعاهدات الدولية يأتي بنفس السياق”.

المصدر: وكالة مهر