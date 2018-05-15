غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين 3 مركبات على طريق بسوس باتجاه اليرزة شرق بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2018 - 09:38
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السيد نصر الله: الرد الصاروخي على العدو في الجولان المحتل رسالة بأنه لم يعد بامكانه الاعتداء على سوريا من دون محاسبة
السيد نصر الله: 55 صاروخا تم اطلاقها في "ليلة الصواريخ" على الجولان المحتل بينها من الحجم الكبير للمرة الاولى منذ 1973
السيد نصر الله: تم ابلاغ العدو انه في حال تجاوز رده الخطوط الحمراء فسيكون الرد عليه في عمق فلسطين المحتلة
السيد نصر الله: لتعطيل صفقة القرن المطلوب موقف في مكانين الاول ان لا يوقع الفلسطيني عليها والثاني صمود محور المقاومة
السيد نصر الله: مشروع صفقة القرن له 3 اضلع هم ترامب ونتنياهو وبن سلمان وسقوط احدهم قد يزيل المشروع باكمله
السيد نصر الله: موضوع رئيس المجلس النيابي محسوم لدولة الرئيس بري والمصلحة في ان تشكل حكومة جديدة دون تأخير
اعلام العدو: رسالة السيد نصر الله بسيطة جدا وقاسية جدا وهي أن حرية "اسرائيل" في تنفيذ هجمات في سوريا قد انتهت
اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 59 شهيدا ونحو 2771 جريحا فلسطيني في المواجهات مع قوات الإحتلال على حدود قطاع غزة
إستشهاد الطفلة الفلسطينية ليلى أنور الغندور (8 أشهر) بعد إستنشاقها للغاز السام الذي أطلقته قوات الإحتلال شرق قطاع غزة
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقمع عددا من المسيرات الشعبية في الضفة الغربية المحتلة
الخارجية الفلسطينية: نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف المجزرة المستمرة في قطاع غزة
جنوب افريقيا تستدعي سفيرها لدى كيان العدو على خلفية احداث غزة
تركيا تستدعي سفيريها في تل ابيب وواشنطن للتشاور على خلفية احداث غزة
محمود عباس: نرفض اي وساطة اميركية وما افتتحوه ليس سفارة في القدس بل بؤرة استيطانية اميركية
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: ليعلم المسؤولون الأميركيون أن عواقب إجراءاتهم في فلسطين ستكون وخيمة عليهم
القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية تدعو الى اضراب شامل في كافة الاراضي المحتلة حداداً على شهداء مواجهات غزة
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يدعو اليمنيين للتظاهر عصر اليوم ضد أميركا والكيان الغاصب
كازاخستان: إنطلاق الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع بدر1 على خزانات توزيع أرامكو بجيزان
مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير: "اسرائيل" هي الوصي المسؤول عن القدس وما فيها
الخارجية المصرية: ندين استهداف الفلسطينيين ونحذر من التصعيد في الاراضي المحتلة
غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين 3 مركبات على طريق بسوس باتجاه اليرزة شرق بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات
منذ 21 mins
15 May، 2018
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