تمكن 34 عالما من تحديد سبب صمود برج بيزا المائل أمام الكوارث الطبيعية.

وشهد برج بيزا 4 زلازل قوية منذ عام 1280، وعلى الرغم من عدم الاستقرار الزلزالي للموقع فإن البرج يحافظ على درجه الميل.

وقام مجموعة من العلماء، بجامعة روما الثالثة، بتحليل تكوين التربة وخصائص بنية المعجزة المعمارية، التي يبلغ ارتفاعها 58 مترا.

وتبين من خلال الدراسة أن البرج يحافظ على ميله، بفضل التفاعل بين البناء والتربة، إذ تتغير الخصائص الاهتزازية للبناء مع مرور الوقت بحيث لا يختلف البرج مع هزات الأرض أثناء الزلزال، وذلك بحسب دراسة نشرتها جامعة “بريستول”.

وقال البروفيسور جورج ميلوناكس من جامعة بريستول: “من المفارقة أن التربة، التي تسببت بإمالة وعدم استقرار البرج وكادت تحدث انهياره، ساعدته على الصمود أمام الزلازل”.

المصدر: سبوتنيك