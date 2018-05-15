طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي المجتمع الدولي برد عاجل على الانتهاكات والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال قاسمي في حديث له إن “قتل الاطفال والنساء والمدنين العزل واحتلال الاراضي الفلسطينية تحولت الى استراتيجية رئيسية للاحتلال الصهيوني طوال السبعين عاما من عمره هذا الكيان”، وتابع ” نشاهد اليوم في ظل هذه المجزرة المروعة قيام الولايات المتحدة الامريكية بنقل سفارتها الى القدس والاحتفال بهذه المناسبة”.

واعتبر قاسمي ان “هذه الجرائم الصهيونية المستمرة ما هي الا نتيجة للدعم الأمريكي ولتطبيع العلاقات مع العدو من قبل بعض الدول في المنطقة وهذان الطرفان مسؤولان عن الدماء البرئية التي تسقط ف الأراضي المحتلة”.

وطالب بهرام قاسمي “الشعوب المسلمة وجميع الأحرار في العالم بالخروج في مسيرات منددة بجرائم الكيان الصهيوني وتشكيل مؤتمرات واجتماعات لادانة هذه الجرائم وكذلك ادانة قيام امريكا بنقل سفارتها الى القدس المحتلة”.

المصدر: وكالة مهر