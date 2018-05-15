قررت السلطات المصرية استمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد، والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ومواد إغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا لمصادر إعلام مصرية، فقد شملت المساعدات لقطاع غزة مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، لمستشفيات القطاع بعد إصابات مئات الفلسطينيين في القطاع خلال المواجهات التي وقعت على طول الحدود مع الاراضي المحتلة أثناء مشاركة آلاف الفلسطينيين في “مسيرة العودة الكبرى”.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع استشهاد أطفال وجرح آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيمات مختلفة على طول الشريط الحدودي، وأسفرت المواجهات عن استشهاد 52 فلسطينيا وإصابة أكثر من ألفين آخرين، مشيرة إلى أن عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب خطورة الإصابات.

المصدر: وكالات