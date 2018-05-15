أكد وزيرا الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في لندن عزمهما على إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال الوزير الفرنسي لودريان، عقب لقائه جونسون “موقفنا يعبر عن عزم ووحدة وتصميم على استمرار هذا الاتفاق”.

وأضاف “لقد أسفنا للقرار الأمريكي.. إن اتفاقا دوليا لا يصبح لاغيا لمجرد أن الولايات المتحدة انسحبت منه.. نحن باقون في الاتفاق ونريد أن يستمر ما دامت إيران تحترمه”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن موقف البلدين مشترك وموحد مع الموقف الألماني، وهذا لا يمنع من التحدث إلى الولايات المتحدة بهذا الشأن.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني، أن “المملكة المتحدة وفرنسا عازمتان على حماية جوهر الاتفاق النووي مع إيران”.

وأضاف “غدا في بروكسل، سنبحث ما يمكننا القيام به لمساعدة الشركات البريطانية والأوروبية بحيث تكون واثقة من أنها تستطيع الاستمرار في ممارسة أعمالها”…”لن أدعي أن ذلك سهل، لكننا عازمون على حماية شركاتنا”.

واعتبر الوزير البريطاني، أنه “من الضروري” استمرار الحوار مع الولايات المتحدة، وقال “نريد أيضا أن نستمع إلى المزيد من واشنطن”.

المصدر: وكالات