أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن قائمة ائتلاف “النصر” التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي احتلت المركز الأول في محافظة نينوى.

وذكرت المفوضية، أن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني حلت في المركز الثاني تلاها ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي.

وفي محافظة السليمانية، حل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الأولى تلاه ثانيا حزب التغيير (كوران)، ثم الجيل الجديد.

وجاءت النتائج الأولية للانتخابات في أربيل، على النحو التالي: الحزب الديمقراطي الكردستاني أولا، تلاه حزب الاتحاد الوطني في المركز الثاني، بينما جاء الجيل الجديد ثالثا.

أما في محافظة النجف، فقد حل تحالف “سائرون” أولا، تلاه الفتح، ثم النصر، وجاء تيار الحكمة رابعا.

وأعلنت المفوضية، أن ائتلاف سائرون حصل على المركز الأول في محافظة ميسان، يليه الفتح وثم تيار الحكمة الوطني، وحل النصر رابعا.

وفي محافظة صلاح الدين، تصدر “قلعة الجماهير” النتائج، تلاه “الفتح”، وحل “الوطنية” ثالثا.

المصدر: وكالات