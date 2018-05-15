أصدر وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، تعليماته لجيش الاحتلال، بالتصرف بـ”أقصى قدر من الحزم في قطاع غزة”، على خلفية الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة على حدود القطاع.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الحرب، فقد طلب ليبرمان، مواصلة “سياسة الحزم” التي انتهجها الجيش الاثنين، وعدم السماح لأي فلسطيني باجتياز الحدود مع قطاع غزة.

ويأتي البيان، بعد مشاورات أجراها وزير الحرب مع قائد الأركان غادي آيزنكوت.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، استشهاد 55 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 2400 آخرين، برصاص جيش الاحتلال في مواجهات شرقي قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في “مسيرات العودة الكبرى”.

المصدر: وكالات