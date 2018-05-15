نددت ايران بما اعتبرت انه “يوم العار العظيم” بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة بنيران جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال احتجاجهم على نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس.

وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر “النظام الاسرائيلي يذبح عددا كبيرا من الفلسطينيين بدم بارد اثناء احتجاجهم في اكبر سجن مفتوح في العالم”.

وأضاف “في هذه الاثناء يحتفل (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب بالنقل غير الشرعي للسفارة الاميركية ويتحرك المتآمرون العرب لتشتيت الانتباه، يوم عار عظيم”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ان الادارة الاميركية تتصرف بـ”عدم نضج” وتنتهج “أسلوب المغامرة”، تعليقا على قرارها نقل سفارتها من تل أبيب الى القدس.

وقال لاريجاني خلال اجتماع “اللجنة الدائمة لفلسطين” في طهران ان “الادارة الاميركية تواجه أزمة اتخاذ قرارات استراتيجية وتتعاطى مع المسرح الدولي بعدم نضج وبأسلوب المغامرة”، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي. وتابع لاريجاني “اعتقد ان الرئيس الاميركي غير قادر على تقييم تبعات أفعاله على المدى الطويل”.

وقال لاريجاني ايضا ان “ممارسات الادارة الاميركية قادت الى الفوضى والاضطراب في الساحة الدولية وزعزعة الامن في العالم”، داعيا الى “دعم جاد واجراءات عملية” للتصدي لها. وشدد على ان “الاميركيين يجب الا يتصوروا ان إجراءاتهم… ستبقى من دون رد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية