أشادت الخارجية الروسية بإجراء الانتخابات النيابية في العراق في الموعد المحدد لها، وأعربت عن أملها في أن تشهد البلاد تشكيل حكومة فعالة في أقرب وقت ممكن.

وكتبت الخارجية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين: “إذ نحترم الخيار السيادي للشعب العراقي، نعرب عن أملنا في أن يتم في العراق، وفي أقرب وقت ممكن، تشكيل حكومة فعالة، بما يتيح للقوى السياسية المتحلية بروح المسؤولية، والفئات الطائفية والعرقية العمل بوفاق، ونبذ المطامح الضيقة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية الشاملة”.

وأضاف البيان، أن موسكو تعتبر إجراء أول انتخابات نيابية في العراق بعد هزيمة “داعش” في موعدها المحدد، “منعطفا هاما على طريق بسط الاستقرار في البلاد وتعزيز مؤسساتها الديمقراطية”.

وتابع أنه رغم عدم استكمال جمع نتائج الانتخابات، يمكن الجزم بأن جهود الحكومة العراقية من أجل تنظيم وإجراء الاقتراع على جميع أراضي البلاد وضمان سلامة الناخبين، تستحق تقديرا عاليا.

وخص البيان بالذكر “دور قيادة إقليم كردستان العراق في تأمين حرية تعبير المواطنين عن إرادتهم”.

وأكدت الخارجية الروسية استعداد موسكو “لمواصلة تقديم الدعم الفعال للعراق الصديق” في التصدي للإرهاب الدولي، والإسهام بقسطها الملموس في تطوير التعاون الروسي العراقي.

المصدر: وكالات