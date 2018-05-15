دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) إلى مزيد من التقارب في السياسات النقدية والمالية.

وجاء ذلك في كلمة للرئيس الروسي خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى المنعقد اليوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي، وأضاف أن الاتحاد يجب أن يركز على تكثيف الجهود لإنشاء أسواق مشتركة للسلع والخدمات، وزيادة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وعن إنجازات الاتحاد أشار الرئيس بوتين إلى نمو التجارة، وظهور تحسن في هيكلية الصادرات، حيث تزيد المنتجات ذات القيمة المضافة.

كذلك، لفت بوتين إلى ضرورة تكثيف تطوير عمليات التكامل بين بلدان الاتحاد الاقتصادي بلدان الاتحاد الاقتصادي، وقال: “من المهم مواصلة تطوير عمليات التكامل، في رأينا ، هناك فرص جيدة للتعاون الوثيق في مجالات مثل الطاقة النووية والمتجددة ، والبيئة ، والطب، والفضاء، والسياحة، والرياضة وسيكون من المفيد إيلاء مزيد من الاهتمام للتعاون في المجالين الاجتماعي والإنساني، في التعليم ، وكذلك في مجال الاتصالات بين الأقاليم والمناطق الحدودية”.

يشار هنا إلى أن والاتحاد الأوراسي هو تحالف يهدف لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد، وهي التجارة، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل.

المصدر: وكالات