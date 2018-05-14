أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي استعداده للعمل والتعاون مع الكتل السياسية لتشكيل حكومة قوية خالية من الفساد.

وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي “اليوم وبعد أن أنجزت الحكومة الاستحقاق الانتخابي الدستوري في موعده المحدد واستطعنا إجراء العملية الانتخابية وإتمامها بأمان وتمكين شعبنا من الإدلاء بأصواته، فإنني أدعو المواطنين والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالطرق القانونية السليمة المتعلقة بالمخالفات أو الخلل أو الطعون، والحرص على تغليب مصالح البلاد وأمنها واستقرارها والتي هي أهم من جميع المكاسب الأخرى”.

وهنأ العبادي جميع العراقيين وجميع الكتل الفائزة والمتصدرة منها على وجه الخصوص في العملية الانتخابية، معربا عن استعداده الكامل للعمل والتعاون لبناء وتشكيل “أقوى حكومة خالية من الفساد والمحاصصة”، وغير خاضعة لأجندات أجنبية، وتمنع عودة الإرهاب وتبعد البلاد عن الانجرار للصراعات الجانبية.

المصدر: وكالات