أكد مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون أنه لو تخلت سوريا عن المقاومة والقوى الفلسطينية لأصبحت أقوى من سويسرا اقتصاديا، ولتمكنت إيران من صناعة سفن فضاء.

وأوضح المفتي حسون في كلمة له خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في بيروت اليوم الاثنين في الذكرى الـ70 للنكبة، أن سوريا دعمت المقاومة على الدوام ولو تخلت عنها كما يراد منها لأصبحت من الدول الرائدة اقتصاديا الأمر الذي يستدعي من العالمين الإسلامي والعربي أن يستيقظا ويدركا حقيقة المخططات المعدة ضدهما، “لو تخلت سوريا عن المقاومة والقوى الفلسطينية التي طُردت من قطر ومن الأردن لأصبحت سوريا أقوى من سويسرا اقتصاديا”.

وأضاف حسون أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لو تخلت أيضا عن المقاومة لسمحوا لها بصناعة سفن فضاء” مؤكدا أن سوريا وإيران لن تتخليا عن فلسطين والقدس.

وقال حسون من “تخلى عن القدس سيتخلى عن مكة”، واتهم السلطات الخليجية بأنها منحت الوظائف والجنسية للفلسطينيين لينسوا قضيتهم.

المصدر: وكالات