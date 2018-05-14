السيد نصر الله: موضوع رئيس المجلس النيابي محسوم وهو سيكون دولة الرئيس نبيه بري والمصلحة في ان تُشكل حكومة جديدة دون اي تأخير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2018 - 19:04
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السيد نصر الله: لتعطيل صفقة القرن المطلوب موقف في مكانين الاول ان لا يوقع الفلسطيني عليها والثاني صمود محور المقاومة
السيد نصر الله: اكثر الناس خشية من الحرب في المنطقة هو الاسرائيلي
اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا ونحو 2400 جريح فلسطيني في المواجهات مع قوات الإحتلال على حدود قطاع غزة
وزارة الاعلام في غزة: إصابة 9 صحافيين برصاص الاحتلال على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة
اعلام العدو: توتر كبير للجيش الاسرائيلي في المنطقة الجنوبية بعد تسلل متظاهرين عند السياج الفاصل من غزة
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الخارجية الفلسطينية: نطالب بتحرك دولي عاجل لوقف المجزرة المستمرة في قطاع غزة
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: ليعلم المسؤولون الأميركيون أن عواقب إجراءاتهم في فلسطين ستكون وخيمة عليهم
لاريجاني: كيان الإحتلال يعيش في سنواته الأخيرة فترة تقهقر خاصة بعد حرب تموز وانتفاضات غزة
الشيخ قاسم: لا قيمة لقرار ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة
الشيخ قاسم: إنتخابات لبنان أنجزت بقوة وعزيمة وأصبح المجلس النيابي القادم أكثر التفافا حول استراتيجية المقاومة
مفتي سوريا: اليوم نحن أمام منعطف خطير ومن يتنازل عن المسجد الأقصى يتنازل عن مكة المكرمة
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كازاخستان: إنطلاق الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف
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الخارجية اللبنانية: نقل اميركا لسفارتها الى القدس والانسحاب من الاتفاق النووي فشل سيؤجج التوترات
العبادي يبدي استعداده للعمل مع الكتل النيابية الفائزة بالانتخابات لتشكيل حكومة تكافح الفساد
الولايات المتحدة تفتتح مبنى سفارتها في القدس المحتلة
طائرات العدو الحربية تشن سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية في عدد من مناطق قطاع غزة
القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية تدعو الى اضراب شامل في كافة الاراضي المحتلة حدادا على شهداء مواجهات غزة
السيد نصر الله: اي رهان على قانون دولي ومنظمات دولية وانظمة عربية رهان فاض والرهان هو على موقف الشعوب والمقاومة
السيد نصر الله: موضوع رئيس المجلس النيابي محسوم وهو سيكون دولة الرئيس نبيه بري والمصلحة في ان تُشكل حكومة جديدة دون اي تأخير
منذ 12 mins
14 May، 2018
التعليقات
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