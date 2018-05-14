اعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الاثنين عن “قلقه العميق” ازاء الوضع في غزة حيث استشهد 41 فلطسينيا على الاقل برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في تظاهرات احتجاجا على تدشين السفارة الاميركية في القدس.

وقال غوتيريش للصحافيين في فيينا “نشهد تصعيدا في النزاعات اشعر بالقلق الشديد اليوم للاحداث في غزة مع سقوط عدد مرتفع من القتلى”.

وتدور مواجهات عنيفة بين متظاهرين فلسطينيين وجنود اسرائيليين الاثنين اوقعت 41 قتيلا شهيداً ومئات الجرحى في قطاع غزة في احتجاجات على تدشين السفارة الاميركية في القدس.

ودافع غوتيريش الذي كان يتحدث الى جانب المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، مجددا عن الاتفاق النووي الايراني الذي انسحبت منه واشنطن واعتبره “مهم جدا تفاديا لانتشار” الاسلحة النووية.

وقال “احيانا تردنا انباء جيدة جدا” مشيرا الى اعلان كوريا الشمالية الاخير التي اكدت انها ترغب في تفكيك نهاية الشهر الحالي موقعها للتجارب النووية في بونغيي-ري.

واضاف ان “ازالة الموقع كليا خطوة مهمة لتعزيز الثقة التي ستساهم في الجهود المقبلة لارساء سلام دائم والتحقق من نزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية”.

وتابع “انتظر بفارغ الصبر توطيد هذه الدينامية الايجابية بالقمة بين مسؤولي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية” في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية