قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين إن “الولايات المتحدة الاميركية خسرت دور الوسيط في الشرق الاوسط بنقلها سفارتها في اسرائيل من تل ابيب الى القدس المحتلة”.

واضاف اردوغان “نرفض مرة جديدة هذا القرار الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة”، وتابع ان “الولايات المتحدة اختارت باتخاذها هذا القرار ان تكون طرفا في النزاع وبالتالي تخسر دور الوسيط في عملية السلام” في الشرق الاوسط”.

وأسف اردوغان “لنقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس”، واعتبر ان “ذلك سيزيد التوترات وسيشعل حريقا أكبر بين الطرفين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية