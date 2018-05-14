علقت شركة فيسبوك حتى الآن نحو 200 تطبيق في المرحلة الأولى من مراجعتها للتطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من بيانات المستخدمين في استجابة لفضيحة بشأن مؤسسة الاستشارات السياسية كمبردج أناليتيكا.

وقال إيمي أرتشيبونج نائب رئيس فيسبوك لشراكات المنتجات إن التطبيقات جرى تعليقها ريثما يكتمل تحقيق شامل بشأن إن كان هناك بالفعل أي إساءة لاستخدام البيانات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك بوك مارك زوكربرج التحقيق في 21 مارس/ آذار وقال إن شبكة التواصل الاجتماعي ستحقق في أمر كل التطبيقات التي وصلت إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل أن تقلص الشركة الوصول إلى البيانات في 2014.

المصدر: رويترز