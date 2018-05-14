الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 37 ونحو 1700 جريح برصاص الإحتلال في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2018 - 16:00
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اندلاع مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على طول الحدود مع قطاع غزة
الصحة الفلسطينية: 28 شهيدا وأكثر من 1693 جريحاً فلسطينياً في المواجهات مع قوات الإحتلال على حدود قطاع غزة
وزارة الصحة الفلسطينية تطلق نداء عاجلا لوقف المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة
وزارة الاعلام في غزة: إصابة 9 صحافيين برصاص الاحتلال على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة
اعلام العدو: إصابة جندي صهيوني على حدود قطاع غزة وتم نقله الى مستشفى برزلاي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تتوغل في 5 نقاط على حدود غزة صبيحة مسيرات العودة وسط إطلاق نار
مراسل المنار: جيش الاحتلال يعلن منطقة الحدود مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة
اعلام العدو: توتر كبير للجيش الاسرائيلي في المنطقة الجنوبية بعد تسلل متظاهرين عند السياج الفاصل من غزة
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقمع عددا من المسيرات الشعبية في الضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: مواجهات بين قوات الإحتلال والفلسطينيين عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
مراسل المنار: مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين على حاجز مستوطنة بيت إيل شمال البيرة
مراسل المنار: مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز عطارة شمال رام الله
إعلام العدو: محاولة السيطرة على 5 حرائق مندلعة في كفار عزة شمال ناحل عوز بفعل طائرات ورقية حارقة من غزة
إندلاع 3 حرائق في مستوطنتي "مفلاسيم" و"كفار عازاه" إثر سقوط طائرة ورقية محملة بمواد حارقة من غزة
إعلام العدو: أضرار بسيارة للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية شمال رام الله
مستوطنون صهاينة يخطّون شعارات عنصرية ويعطبون عددا من المركبات الفلسطينية في شعفاط بالقدس المحتلة
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: ليعلم المسؤولون الأميركيون أن عواقب إجراءاتهم في فلسطين ستكون وخيمة عليهم
لاريجاني: الشعب الفلسطيني يسطّر بطولات خلال مسيرات العودة وهذا دليل على صموده بوجه الإحتلال
لاريجاني: كيان الإحتلال يعيش في سنواته الأخيرة فترة تقهقر خاصة بعد حرب تموز وانتفاضات غزة
نائب الامين العام لحزب الله: نحن الآن في مرحلة الانتصارات لمحور المقاومة في فلسطين وبيت المقدس وضد التكفيريين
الشيخ نعيم قاسم: نهاية هذه المرحلة التحرير وهدفها فلسطين من البحر الى النهر غير منقوصة أبدا
الشيخ قاسم: لا قيمة لقرار ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة
الشيخ قاسم: إنتخابات لبنان أنجزت بقوة وعزيمة وأصبح المجلس النيابي القادم أكثر التفافا حول استراتيجية المقاومة
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وزير الخارجية الإيراني: موسكو أكدت استعدادها لاحترام الإتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب واشنطن منه
كازاخستان: إنطلاق الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف
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منظمة الصحة العالمية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
أندونيسيا: تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقرا للشرطة في سورابايا
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السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين اليوم الساعة 5 عصرا في مجمع شاهد_ طريق المطار
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الى 37 ونحو 1700 جريح برصاص الإحتلال في قطاع غزة
منذ 28 mins
14 May، 2018
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