أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، أن موعد عقد الجولة العاشرة للمفاوضات السورية في أستانا لم تبحث بعد، لكن ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك جولة، مشيراً إلى أن الأولويات ستنتقل من وقف إطلاق النار إلى الحوار السياسي.

وقال لافرينتييف لوكالة سبوتنيك، “عملية أستانا ستستمر، لكن هناك احتمال أن تتغير بعض الأولويات. إذا كانت الأولوية في الوقت الحالي لوقف الأعمال القتالية في مناطق خفض التصعيد، فالآن ستنتقل إلى المسائل الإنسانية، بما فيها تحريك الحوار السياسي، والبحث عن خيارات للتحفيز، بما في ذلك دفع صيغة جنيف والأمم المتحدة بالطبع يجب ان تشارك بشكل مباشر في هذه العمليات”.

المصدر: وكالة سبوتنيك