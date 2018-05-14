استعداد عدد من الحافلات للدخول الى ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي لإخراج دفعة جديدة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية و أفراد عائلاتهم باتجاه الشمال السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2018 - 12:40
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وزير الخارجية الإيراني: موسكو أكدت استعدادها لاحترام الإتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب واشنطن منه
كازاخستان: إنطلاق الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سوريا بمشاركة جميع الأطراف
المبعوث الروسي الخاص الى سوريا: غياب واشنطن عن أستانا 9 سيعني عدم دعمها للجهود الدولية في سوريا سلميا
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا بالستيا من نوع بدر1 على خزانات توزيع أرامكو بجيزان
منظمة الصحة العالمية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
أندونيسيا: تفجير انتحاري مزدوج استهدف مقرا للشرطة في سورابايا
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين اليوم الساعة 5 عصرا في مجمع شاهد_ طريق المطار
استعداد عدد من الحافلات للدخول الى ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي لإخراج دفعة جديدة من المسلحين غير الراغبين بالتسوية و أفراد عائلاتهم باتجاه الشمال السوري
منذ 11 mins
14 May، 2018
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