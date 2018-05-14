أكد وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف على صون الاتفاق النووي والبحث عن سبل مواصلة التعاون في مجال هذا الاتفاق في اطار مجموعة 4+1. وأعلن ظريف أن توازن الاتفاق النووي قد تغير عقب خروج اميركا من هذا الاتفاق متعدد الأطراف، وقال خلال اجتماع مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو ان ايران ستجري مباحثات حول سبل التعاون في مجال الاتفاق النووي في اطار مجموعة 4+1. واكد مخاطبا لافروف ان موقف روسيا “مدعاة للتفاؤل بالنسبة الينا ونامل في ان نتمكن من اجراء مباحثات معكم حول سبل التعاون في اطار مجموعة 4+1 “. وتابع ظريف، ان طهران “تسعى من خلال التباحث مع روسيا والصين والترويكا الاوروبي (فرنسا وبريطانيا والمانيا) للحصول على ضمانات لصون مصالح ايران في الاتفاق النووي “

المصدر: وكالة فارس للانباء