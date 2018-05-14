نشرت مجلة فوربس الأميركية على موقعها 7 “خطوات ذهبية” لكسب رضى المدير في العمل، وتحقيق التقدم المهني:

تمتع بمنظور استراتيجي: اعتبرت فوربس أن الخطوة الأولى تكمن في “المنظور الاستراتيجي”، أي أنه على الموظف أن يكون على دراية شاملة باتجاه شركته واستراتيجيتها، لافتة إلى أنه من الممكن أن يظهر الموظف ذلك بوضوح لمديره من خلال مساعدة زملائه على فهم تلك الاستراتيجية واتباعها.

كن مستعدا للتغيير: وأوضحت فوربس أن المدراء يفضلون الأشخاص المنفتحين على فكرة التغيير، ويقبلون عليها بصدر رحب، مشيرة إلى أن المدراء يعون تماما أنه في حال اتبع الموظف طريقة جديدة في العمل، فإنه من المرجح أن يرتكب الأخطاء حتى يتعلم.

أطلع مديرك على المستجدات: من الضروري أن يبلغ الموظف مديره بمستجدات العمل، خاصة إذ واجهته بعض المشكلات، تفاديا لوضع المدير في موقف محرج مع مديره.

تمتع بطاقة إيجابية: الموظف المبتسم الذي يتمتع بطاقة إيجابية يعكس ذلك على فريق العمل بأكمله، فهو مقبل على العمل ويشجع الآخرين كذلك، فيما تنبعث طاقة سلبية من الموظف غير الراغب في العمل أو المتذمر، مما يؤثر على عمل الفريق ككل.

خذ زمام المبادرة وأوف بالتزاماتك: ركزت المجلة على أهمية أن يكون الموظف قادرا على توقع المشكلات والتفكير في حل لها بشكل مسبق، وأن يبادر بطرح أفكار جديدة تفيد العمل.

كما شددت على التزام الموظف بالمواعيد النهائية المحددة له، فعلى سبيل المثال، إن كان الموظف متأخرا على موعد تسليم تقرير، فعليه أن يبذل قصارى جهده لإنهائه، وإن عنى ذلك أن يتأخر في العمل أو أن يأتي مبكرا خارج الأوقات الرسمية.

حلول للمشاكل: يواجه جميع الموظفين مشكلات خلال تأديتهم لعملهم، إلا أن الطريقة التي يتعاملون بها مع المشكلة تختلف من شخص لآخر، فالبعض يتجه مباشرة للمدير ليجد له الحل، والبعض الآخر يعمل على حلها من تلقاء نفسه دون الحاجة للجوء لشخص آخر.

كن “لاعبا في الفريق”: يعد العمل الجماعي من أهم مقومات نجاح أية شركة، لذا من المهم على الموظف أن يكون قادرا على التكيف في بيئة العمل مع الزملاء، وأن يشاركهم بخبراته ولا يبخل عليهم بالمساعدة، وألا يفتعل المشكلات.

المصدر: سكاي نيوز