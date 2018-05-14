أعلنت السلطات الأندونيسية ان شخصين على دراجة نارية اقدما الإثنين على تفجير نفسيهما في مقر للشرطة في سورابايا ثاني اكبر مدن أندونيسيا، وقال الناطق باسم شرطة شرق جاوا فرانس بارونغ مانغيرا ان كاميرات المراقبة اظهرت دراجة نارية على متنها رجل وامرأة وهي تتوقف عند نقطة تفتيش للشرطة، مضيفا “عند هذه اللحظة وقع الانفجار”.

واشار الى ان “شخصين كانا على الدراجة، والراكب على المقعد الخلفي امرأة”،ولم تكشف السلطات ان كان الشرطي الذي يقف عند نقطة التفتيش قد قتل لم جرح، والأحد نفذت عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا خلال قداس الأحد ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل. ويمكن ان ترتفع الحصيلة بعد وصول عدد الجرحى الى 40.

المصدر: الوكالة الفرنسية