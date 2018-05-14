أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 14 ايار 2018
النهار
تساءل مسؤول كنسي ماذا يمنع نقل لاجئين سوريين في لبنان الى بلادهم ما دامت نسبة المناطق الآمنة تبلغ 60 في المئة.
تحاول كتل نيابية الفصل بين مواقفها من انتخاب رئيس المجلس ومن الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة المكلّف.
علم أن بعض الوزراء والنواب حجزوا بطاقات حضور بعض مباريات كأس العالم في موسكو ما يعني أنهم سيتغيبون عن استحقاقات أساسية.
البناء
كواليس
تساءلت مصادر عراقية ما إذا كان التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية مضافاً لنسبة المشاركة الضعيفة والأسئلة حول صحة المعلن منها يهدف إلى وضع العراقيين بين خيارَيْ قبول النتائج التي ستعني بقاء الوضع على ما هو عليه من توازنات محلية وإقليمية ودولية، أو الدخول في الفوضى السياسية، وربما الأمنية. وقالت المصادر إن الثنائي الذي يمثّله الحشد الشعبي والرئيس السابق للحكومة نور المالكي يهتمّ لوجود أكثرية نيابية ملتزمة بعدم التمديد للاحتلال الأميركي. وهذا لن يتغيّر إذا اعتمدت نتائج تقوم على تقدّم ثنائي الرئيس الحالي للحكومة حيدر العبادي والسيد مقتدى الصدر.
خفايا
لفتت أوساط سياسية إلى أنّ تياراً سياسياً في “قوى 14 آذار” تراجعت شعبيته كثيراً في الآونة الأخيرة وتأكد ذلك من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، يعاني فضلاً عن ذلك من تقلّص حجم تحالفاته السياسية وضعفها الأمر الذي يُنذر بدخوله في المرحلة المقبلة معارك سياسية طاحنة مع حلفائه السابقين تحديداً، خصوصاً أنّ كتلته لا تزيد كثيراً عن كتلهم.
الجمهورية
يعتبر حزب مسيحي أن زمن الإستئثار بالحقائب الوزارية من تيّار خصم قد ولّى ولا مساومة وهدايا حتى في تسمية رئيس الحكومة.
يؤكد مسؤول في حزب بارز في مجالسه الخاصة أن لا إمكانية إطلاقاً لأي تسوية تُعيد المياه إلى مجاريها مع وزير سابق.
يسأل متابعون لنتائج الإنتخابات إذا ما كانت ستحصل محاسبة داخل حزب مسيحي بعد الفشل الذريع أسوةً بما حصل مع تيار بارز حيث شهد إستقالات كبيرة؟
اللواء
أكد أخصائي أمراض السرطان د. ناجي الصغير أن المال الإنتخابي الذي أُنفق على وسائل الإعلام المرئي والمسموع يكفي لمعالجة كل مرضى السرطان في لبنان لسنوات!
إعتبرت أوساط مقربة من بيت الوسط أن قرارات الرئيس سعد الحريري هي بداية حركة تصحيحية ستظهر نتائجها في فترة وجيزة !
تبين أن بين الوثائق المعدة لتقديم الطعون بيانات تحدد كمية الأصوات التي حصلت عليها بعض اللوائح وإبقاء خانات الأصوات التفضيلية لكل مرشح فاضية !
المستقبل
يقال إنّ اتفاقاً سياسياً أبرم بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية وقضى بانضمام النائب المنتخب ابراهيم عازار إلى كتلة فرنجية النيابية.
المصدر: الوكالة الوطنية