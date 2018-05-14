أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 14 ايار 2018

النهار‎

تساءل مسؤول كنسي ماذا يمنع نقل لاجئين سوريين في لبنان الى بلادهم ما دامت نسبة المناطق الآمنة تبلغ 60 في ‏المئة‎.

تحاول كتل نيابية الفصل بين مواقفها من انتخاب رئيس المجلس ومن الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة المكلّف‎.

علم أن بعض الوزراء والنواب حجزوا بطاقات حضور بعض مباريات كأس العالم في موسكو ما يعني أنهم سيتغيبون ‏عن استحقاقات أساسية‎.‎

البناء‎

كواليس‎

تساءلت مصادر عراقية ما إذا كان التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية مضافاً لنسبة المشاركة الضعيفة والأسئلة حول ‏صحة المعلن منها يهدف إلى وضع العراقيين بين خيارَيْ قبول النتائج التي ستعني بقاء الوضع على ما هو عليه من ‏توازنات محلية وإقليمية ودولية، أو الدخول في الفوضى السياسية، وربما الأمنية. وقالت المصادر إن الثنائي الذي ‏يمثّله الحشد الشعبي والرئيس السابق للحكومة نور المالكي يهتمّ لوجود أكثرية نيابية ملتزمة بعدم التمديد للاحتلال ‏الأميركي. وهذا لن يتغيّر إذا اعتمدت نتائج تقوم على تقدّم ثنائي الرئيس الحالي للحكومة حيدر العبادي والسيد مقتدى ‏الصدر‎.

خفايا‎

لفتت أوساط سياسية إلى أنّ تياراً سياسياً في “قوى 14 آذار” تراجعت شعبيته كثيراً في الآونة الأخيرة وتأكد ذلك من ‏نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، يعاني فضلاً عن ذلك من تقلّص حجم تحالفاته السياسية وضعفها الأمر الذي يُنذر ‏بدخوله في المرحلة المقبلة معارك سياسية طاحنة مع حلفائه السابقين تحديداً، خصوصاً أنّ كتلته لا تزيد كثيراً عن ‏كتلهم‎.‎

الجمهورية‎

يعتبر حزب مسيحي أن زمن الإستئثار بالحقائب الوزارية من تيّار خصم قد ولّى ولا مساومة وهدايا حتى في تسمية ‏رئيس الحكومة‎.

يؤكد مسؤول في حزب بارز في مجالسه الخاصة أن لا إمكانية إطلاقاً لأي تسوية تُعيد المياه إلى مجاريها مع وزير ‏سابق‎.

يسأل متابعون لنتائج الإنتخابات إذا ما كانت ستحصل محاسبة داخل حزب مسيحي بعد الفشل الذريع أسوةً بما حصل ‏مع تيار بارز حيث شهد إستقالات كبيرة؟

اللواء‎

أكد أخصائي أمراض السرطان د. ناجي الصغير أن المال الإنتخابي الذي أُنفق على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ‏يكفي لمعالجة كل مرضى السرطان في لبنان لسنوات‎!

إعتبرت أوساط مقربة من بيت الوسط أن قرارات الرئيس سعد الحريري هي بداية حركة تصحيحية ستظهر نتائجها ‏في فترة وجيزة‎ !

تبين أن بين الوثائق المعدة لتقديم الطعون بيانات تحدد كمية الأصوات التي حصلت عليها بعض اللوائح وإبقاء خانات ‏الأصوات التفضيلية لكل مرشح فاضية‎ !‎

المستقبل‎

يقال إنّ اتفاقاً سياسياً أبرم بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية وقضى بانضمام ‏النائب المنتخب ابراهيم عازار إلى كتلة فرنجية النيابية‎.

المصدر: الوكالة الوطنية