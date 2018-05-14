صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما يلي: “يتداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي كلاما مسيئا للنائبة ستريدا جعجع، منشورا على صفحة وهمية تحت اسم “أحمدوفيتش”، زاعمة أن من يقف وراءها هو المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري هاني حمود.

وقال حمود: إزاء هذه المحاولة المشبوهة لزج اسمي في كلام مرفوض شكلا ومضمونا، يتناول النائبة ستريدا جعجع، التي أكن لها كامل الاحترام والتقدير، يهمني أن أؤكد بشكل قاطع لا يرقى له الشك، أن لا علاقة لي بالصفحة المذكورة ولا بأي كلام منسوب لمن يقف وراءها، كائنا من كان”.

المصدر: الوكالة الوطنية