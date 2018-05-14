شدد رئيس المجلس الأعلى في “الحزب السوري القومي الاجتماعي” النائب أسعد حردان على “أهمية تثبيت الاستقرار وحمايته وتحصين الوحدة الوطنية وتقويتها وتعزيز السلم الأهلي وصونه”.

وأكد حردان في حديث له الاحد على “ضرورة التمسك بعناصر قوة لبنان المتمثلة بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لأن هذه المعادلة هي التي حمت لبنان وهي التي تحمي السيادة والكرامة ومصالح اللبنانيين”.

وقال حردان “اللبنانيون جميعا يدا واحدة وارادة واحدة مطالبون بحماية عناصر قوة لبنان”، وشدد على ان “لبنان يجب أن يبقى قويا وقادرا في مواجهة كل التحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام