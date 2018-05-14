كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن تفاصيل الزيارة السريعة التي أجراها وفد حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة الأحد برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وقال الحية في حديث له إن “هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الشعب الفلسطيني ومصر لما تتعرض له القضية الفلسطينية في حساسية هذا الموقف من تقلبات ومحاولات استهداف وتصفية”، وأكد أن “الزيارة جيدة وجاءت في إطار حشد الدعم العربي والإسلامي”.

وأضاف الحية “رأينا عمقا عربيا واستمعنا بعد اللقاء مع وزير المخابرات المصري عباس كامل إلى وقوف مصر الى جانب الحق الفلسطيني ووُعدنا أن تبقى مصر واقفة مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ومحاولة تخفيف الحصار”، وأشار إلى أن “وفد حماس ناقش مع المسؤولين المصريين أيضا موضوع نقل السفارة الأميركية للقدس”.

وشدد الحية على أن “الشعب الفلسطيني مصمم على مسيرة العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها”.

المصدر: فلسطين اليوم