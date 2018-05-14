أسفرت سلسلة عواصف قوية جديدة ضربت مناطق عديدة في الهند الأحد عن نحو 40 قتيلا، كما تسببت بفوضى كبيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت السلطات “قضى 18 شخصا جراء عواصف جليدية ورعدية أسقطت جدرانا وأشجارا وأبراج كهرباء في ولاية اوتار براديش(شمال)”.

وأشارت السلطات الى انه “قتل 12 شخصا آخرين الاحد جراء عواصف رعدية في غرب البنغال وتسعة جراء صواعق في اندرا براديش في جنوب البلاد واثنان في العاصمة نيودلهي”.

ولفتت السلطات الى ان “الرياح التي تجاوزت سرعتها 100 كلم في الساعة أجبرت الجهات المعنية على تغيير مسار 70 رحلة جوية”، وتابعت “أغلق مطار انديرا غاندي لأكثر من ساعتين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية