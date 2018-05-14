دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود “الدول التي تؤمن بالحرية والسلام والاستقرار وبالحفاظ على قرارات الشرعية الدولية الى رفض وادانة نقل الولايات المتحدة الاميركية سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة والاعلان عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين”.

وحذر المحمود من “تداعيات مثل هذه الخطوة التي من شأنها ان تشرعن الفوضى على مستوى العالم”، وتابع ان “قرار الرئيس الاميركي ترامب بهذا الخصوص والتحضيرات الجارية لتدشين القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي هو عدوان سافر على شعبنا وبلادنا وامتنا ومقدساتنا ويمثل خطوة تشرعن الفوضى على مستوى العالم”، وتابع ان “ذلك يشكل سابقة تسمح لأي دولة حسب استطاعتها الإطاحة بعاصمة دولة اخرى كما يسمح بالاعتداء على المقدسات والكرامة الوطنية”.

ولفت محمود الى ان “شعبنا العربي الفلسطيني الباسل وأبناء امتنا العربية الابطال والمسلمين والمسيحيين والمؤمنين في مشارق الارض ومغاربها سوف يدافعون بكل ما يملكون ويزدادون تمسكا بمدينة القدس العربية عاصمة فلسطين وعاصمة قلوب وارواح العرب والمسلمين”.

المصدر: فلسطين اليوم