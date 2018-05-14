جابت مسيرة مركبات استعملها اللاجئين الفسلطينيين خلال خروجهم من قراهم الأصلية قبل 70 عاما، مساء الأحد شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع ذكرى نكبة فلسطين في العام 1948 واستنكارا لما تتعرض له فلسطين والقدس اليوم من مؤامرات اميركية اسرائيلية بتآمر من قبل بعض العرب.

وحملت الحافلات والمركبات أسماء المدن والقرى التي خرجت منها في ذلك الحين، والأعلام السوداء، حيث تجمع مالكوها من اللاجئين من كل مخيمات الضفة الغربية تعبيرا عن تمسكهم بحق العودة إلى البلدات التي هجروا منها من قبل العدو الصهيوني.

وتأتي هذه المسيرة والتي تنظم سنويا، ضمن سلسلة فعاليات أعلنتها اللجنة العليا لأحياء الذكرى الـ 70 لنكبة شعبنا الفلسطيني وتهجيرهم من الداخل الفلسطيني واحتلال مدنهم وقراهم في العام 1948.

المصدر: فلسطين اليوم