مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية 13-5-2018 – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2018 - 21:50
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أكثر من 1620 مستوطناً يقتحون المسجد الأقصى في القدس المحتلة في عملية هي الأكبر من ناحية العدد منذ احتلال القدس عام 1967
المستوطنون الصهاينة يرفعون علم الكيان عند بوابات الحرم المقدسي ويمنعون عدداً من المصلين من دخول المسجد الأقصى للصلاة
قوات الأمن الصهيونية التي تحمي المستوطنين اعتدت على حراس المسجد الأقصى وموظفي دائرة الأوقاف بين بابي القطانين والسلسلة
حماس في الذكرى الـ 70 للنكبة: نرفض جميع مشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا
وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية: لن نسمح بتكرار النكبة في القدس وبالسيطرة على المسجد الأقصى بكامل مساحته
حكومة الإحتلال الإسرائيلي تقرر تخصيص 2 مليار شيكل لتعزيز فرض سيطرة الإحتلال شرق القدس
رئيس الجمهورية الإيرانية: نستنكر جرائم الكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة وعلى وجه الخصوص الشعب الفلسطيني
الشيخ حسن روحاني: تقويض الإتفاق النووي من قبل أميركا يشكل انتهاكاً للأخلاق وطريق الدبلوماسية الصحيح والقرارات الدولية
وزير الخارجية الإيرانية بعد لقاء مع نظيره الصيني في بكين: نأمل الحصول على صورة أوضح عن مستقبل الإتفاق النووي
وزير الخارجية الأميركي: الإنسحاب من الإتفاق النووي لم يكن يستهدف الأوروبيين وسأعمل معهم على إتفاق يحمي أميركا
رئيسة الحكومة البريطانية في اتصال مع الرئيس الإيراني: بريطانيا وشركاؤها الأوروبيون ملتزمون بدعم الإتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الألمانية يقول إن بلاده تريد مساعدة الشركات لمواصلة أنشطتها في إيران بعد قرار ترامب الإنسحاب من الإتفاق
مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن ترى إمكانية فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنتهك نظام العقوبات على طهران
ضابط سابق بالإستخبارات الأمريكية يقول إن واشنطن تكرر سيناريو العراق في إيران وبدأ هذا العمل بخلق الذرائع والحشد الدولي
ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي يدعو لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية وإبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال
الشيخ قيس الخزعلي: أحد أسباب ضعف المشاركة في الانتخابات يعود إلى تخويف بثته السفارة الأمريكية في بغداد
السيد عمار الحكيم: الناخب العراقي أدى ما عليه وعلى القوى السياسية صناعة حكومة خدومة يلمس المواطن إيجابياتها
السيد مقتدى الصدر يدعو مفوضية الإنتخابات العراقية إلى الإسراع في إصدار النتائج والكتل السياسية للقبول بالنتائج
رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية يقول إن تصفية واعتقال عشرات القياديين من داعش هو ثمرة التعاون مع سوريا
الإعلام الحربي: الجيش السوري يواصل عملياته جنوب دمشق ويحكم سيطرته على كتل أبنية غرب بلدية الحجر الأسود جنوب دمشق
الإخبارية السورية: وحدات من الجيش السوري تسيطر على دوار الروس في الحجر الأسود جنوب دمشق
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: لا نريد أن نقصي أحداً على الإطلاق وإنما نريد أن نتعاون
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: المقاومة في موقع متقدم في نصرة ودعم الشعب الفلسطيني
الشيخ نبيل قاووق: أرادوا إضعاف المقاومة فكانت الإنتخابات النيابية صفعة لكل خصوم وأعداء المقاومة
الجيش اللبناني يوقف طارق السوقي ووائل البنا لارتباطهما بالإشكال الذي حصل في وقت سابق في بلدة الشويفات
وزير الخارجية القطري: دول الحصار تعرقل أي سعي للوساطة الكويتية بعكس قطر التي دعمت الجهود الكويتية لتيسير عملية الحوار
مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي: نزع النووي من كوريا الشمالية لا بد وأن يشتمل على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
الرئيس الشيشاني يحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية عن تنشئة مواطنه حمزة آزيموف الذي هاجم المارة السبت في باريس
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يتعهد بأن يحل حزبه مشاكل الشرق الأوسط في 4 أشهر إذا فاز في الإنتخابات
اجتماع الاثنين بين وزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر في موسكو لبحث سبل تعزيز تعاون البلدين في حل الأزمات ومكافحة الإرهاب
أكثر من 31 قتيلاً في اشتباكات بين قبائل متنازعة وقعت في مدينة سبها جنوب ليبيا منذ بداية شهر أيار / مايو
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين الإثنين الساعة 5 عصرا في مجمع شاهد_ طريق المطار
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية 13-5-2018
منذ 2 ساعة
13 May، 2018
تقارير مصورة
مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية 13-5-2018.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار قناة المنار
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