الجيش السوري يواصل عملياته جنوب دمشق ويحكم سيطرته على عدد من كتل الابنية غرب بلدية الحجر الاسود اثر مواجهات مع داعش – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2018 - 18:02
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الجيش السوري يواصل عملياته جنوب دمشق ويحكم سيطرته على عدد من كتل الابنية غرب بلدية الحجر الاسود اثر مواجهات مع داعش
منذ 43 mins
13 May، 2018
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