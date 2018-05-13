يُكمِلُ الفلسطينيونَ استعداداتِهِم لإحياءِ الذكرى السبعينَ للنكبة من خلالِ تظاهراتٍ قربَ الحدودِ بالتزامنِ مع نقلِ السفارةِ الأمريكيةِ الى القدس.

وفي الضفةِ الغربية، شنَّت قواتُ الإحتلالِ حملةَ مداهماتٍ واعتقالاتٍ واسعةٍ في العديدِ من مدنِ الضفةِ طالت ستةَ عشرَ مواطناً فلسطينيا.

بموازاةِ ذلك، اقتحمَ مئاتٌ من المستوطنينَ الصهاينة باحاتِ المسجدِ الاقصى من جهةِ بابِ المغاربة بحمايةِ جنودِ الإحتلال، وقامَ جنودُ الاحتلالِ بالاعتداءِ على المواطنينَ الفلسطينيينَ في الحرمِ القدسي.

وسبقَ ذلكَ قرارٌ من إحدى محاكمِ الاحتلالِ بإبعادِ تسعةِ مواطنينَ مقدسيينَ عن مقبرةِ بابِ الرحمة الملاصقةِ لسورِ المسجدِ الأقصى الشرقيِ لغايةِ الخميسِ المقبل.