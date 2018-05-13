حمص وريفها:

ـ تجمعت حوالي 40 حافلة على مدخل قرية السمعليل في ريف حمص الشمالي، تمهيداً لدخول المنطقة وإخراج الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم باتجاه الشمال السوري.

وبلغت مجموع الدفعات الأربعة التي خرجت من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي حتى نهاية يوم أمس 13730 شخصاً.

وكانت دفعة حافلات يوم أمس التي اقلت المسلحين وعوائلهم من الريفين قد قسمت الى قسمين الاول باتجاه معبر قلعة المضيق ونقلت على متنها 1500 شخصا فيما كان العدد في القسم الثاني من الحافلات التي اتجهت باتجاه معبر مورك 2536 شخصاً.

دير الزور وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين مسلحي “قسد” ومسلحين مجهولين، في محيط شركة الكهرباء بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– قالت تنسيقيات المسلحين، إنَّ القوات الامريكية أنشأت قاعدة عسكرية مصغرة في بادية الشغفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي لتسهيل عمليات الإمداد لمسلحي “قسد” في معاركها ضد داعش.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل مسلحان من “قسد” جراء وقوع اشتباك مع مسلح مجهول قُتِل هو الآخر داخل مقر تابع لـ”قسد” في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها:

ـ ارتفع عدد القتلى إلى 14 وإصيب أكثر من 28 جراء انفجار السيارة المفخخة أمام مشفى المحافظة في مدينة إدلب، ليلة أمس.

ـ قُتل شاب برصاص حرس الحدود التركي، أثناء محاولته عبور الحدود السوريّة _التركيّة قرب بلدة دركوش في ريف إدلب الغربي.

ـ قُتل مسلّح من “جيش النصر _ الجيش الحر” واُصيب عدد اخر، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلّهم على أطراف بلدة معرة مصرين بريف ادلب الشمالي.