إجتمع وزیر الخارجیة الإيرانية محمد جواد ظریف الذی یزور بکین حالیا مع نظیره الصیني وانغ يي حیث بحث معه القضایا ذات الإهتمام المشترك. وأکد ظريف خلال اللقاء: “يسعدني أن أستهل جولتي إلی خمسة بلدان بزيارة الصين. ونأمل خلال هذه الرحلات الحصول علی صورة أكثر وضوحا من مستقبل الإتفاق النووي”. وقال وزير الخارجية إن “هنالك علاقات وثيقة بين الصين وإيران في السراء والضراء، وکانت مشاركة الاستراتيجية الشاملة نصب أعين قادة البلدين”.

وقال ظريف “أنني سعيد إذ أجرينا محادثات حول توطيد العلاقات الثنائية، لأن الصين هي الشريك التجاري الأول لإيران”.

ومن جانبه، أعرب وانغ يي خلال لقاء جمعه بظریف عن سعادته لاختيار بلاده کأول وجهة في جولة وزير الخارجية الإيراني، مضيفاً أن الصين بإمکانها إلى جانب دول أخرى أن تتعرف أکثر علی وجهات نظر إيران. وقال وزير الخارجية الصيني “إنني على ثقة بأن زيارتکم مهمة للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكالة اسنا