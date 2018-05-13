تجمع حوالي 40 حافلة على مدخل قرية السمعليل في ريف حمص الشمالي تمهيدا لدخول المنطقة وإخراج الدفعة الخامسة من المسلحين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2018 - 13:32
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تجمع حوالي 40 حافلة على مدخل قرية السمعليل في ريف حمص الشمالي تمهيدا لدخول المنطقة وإخراج الدفعة الخامسة من المسلحين
منذ 24 mins
13 May، 2018
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