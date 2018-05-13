غادر وفدٌ من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قطاع غزة عبر معبر رفح البري صباح اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين المصريين لبحث ملفات عدة. وأكد مصدر داخل معبر رفح لـ”فلسطين اليوم” أن هنية غادر على رأس وفد من حماس إلى القاهرة صباح الأحد. الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم قال “بناءً على دعوة مصرية؛ غادر صبيحة هذا اليوم الأحد قطاع غزة في زيارة قصيرة إلى القاهرة وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” برئاسة إسماعيل هنية”. وأوضح برهوم، في تصريح صحفي، أن الوفد سيناقش آخر التطورات المتعلقة بالشأن الفلسطيني والإقليمي.

وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن اللواء عباس كامل المكلف بإدارة وتسيير أعمال المخابرات العامة المصرية وجّه دعوة رسمية لهنية لزيارة القاهرة، وإجراء مباحثات ثنائية حول “مسيرات العودة” المقرّر انطلاقها عشية ذكرى النكبة الفلسطينية، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. يُشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لـ “مسيرات العودة الكبرى” أعلنت عن جدول الفعاليات المقرّر ليوم الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده للمشاركة الفاعلة بها.

المصدر: فلسطين اليوم