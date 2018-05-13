استنكرت بلدية مدينة الشويفات في بيان “ما يحاول أن يقوم به بعض الموتورين والمغرضين من زج اسمها في حادثة الشويفات الأخيرة، واظهارها كطرف في الحادثة”.

وقالت البلدية في بيان إنه “يهمنا التأكيد أنه لطالما كانت وستبقى البلدية على مسافة واحدة من جميع الافرقاء في الشويفات، وبعيدة من الحسابات السياسية الضيقة، ولن تقبل أن يقوم البعض بزج اسمها في حادثة أليمة كهذه. فالفيديو المنشور يظهر سيارة تابعة لشرطة البلدية أثناء مرافقتها لسيارة تعود الى احد الاجهزة الامنية في اتجاه مركز البلدية، حيث ظهر واضحا تغيير مسارها بعدما تفاجأت بوقوع اشكال امني قرب مركز الحزب التقدمي الاشتراكي – السرايا، وسنلجأ إلى القضاء المختص لملاحقة كل من يتهم البلدية او يضعها في خانة فريق دون آخر، ويتعمد إلى زيادة الإحتقان والتوتر في المدينة”.

وتقدمت البلدية من “آل أبي فرج وأسرة الشهيد علاء أبي فرج بأحر التعازي، عسى أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يصبر أهله ومحبيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام